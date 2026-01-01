Pokalbių analitika kiekvienam skambučiui, pokalbiui ir laiškui
Kokybės kontrolė mato pokalbius. Klientai patiria keliones.
Tiek skambučių peržiūri rankinė kokybės kontrolė
Likę 98 % — kur slepiasi pažeidimai, neišspręsti klausimai ir prarandami klientai — lieka neperskaityti.
Tiek kartų klientas užduoda tą patį klausimą prieš išeidamas
Kiekvienas atskiras pokalbis atrodo tvarkingas. Niekas nemato, kad problema grįžta — kitu kanalu, kitam agentui.
Taip apie pažeidimus sužino atitikties komanda
Neteisingas pažadas, praleistas privalomas sakinys — pastebimi po savaičių, audito metu, o ne tą pačią dieną.
Viena platforma kiekvienam pokalbiuiVisos funkcijos →
Pokalbių vertinimas ir kokybė
Kiekvienas pokalbis įvertinamas pagal jūsų kriterijus ir svorius. Vertintojai patvirtina vienu paspaudimu.
Klientų kelionių analizė
Visi kontaktai vienoje laiko juostoje — su balų kreive, sulaužytais pažadais ir tiksliu kritimo tašku.
Atitiktis ir kritiniai pažeidimai
Kritinės taisyklės blokuoja patvirtinimą. Pažeidimai iškyla tą pačią dieną, susieti su tikslia sekunde.
Digisensus Cowork
Integruotas asistentas, kuris ne tik pataria — jis atlieka darbą: kuria taisykles, taiso vertinimus ir analizuoja bet kokius duomenis.
Giluminiai auditai
Užsakykite analizę bet kuriam laikotarpiui: žvalgomąją, pardavimų, agentų vertinimo. Tūkstančiai pokalbių vienu kartu.
Duomenų išgavimo užduotys
Apibrėžkite, ką ištraukti iš kiekvieno pokalbio — užsakymų numerius, prieštaravimus, pažadėtas datas.
Nuo įrašo iki įžvalgos — be rankinio darbo
Prijunkite kanalus
Telefonija, pokalbių platforma, el. paštas, žinutės — ir jūsų pačių šaltiniai. Įrašai ir tekstai plaukia automatiškai — jokio failų kėlimo ranka.
DI įvertina kiekvieną pokalbį
Pagal jūsų vertinimo taisykles: kriterijai, svoriai, kritiniai pažeidimai. Kartu — santraukos, temos, sentimentas ir jūsų apibrėžti išgaunami duomenys.
Veikite pagal keliones
Prietaisų skydas, kelionių vaizdas, Digisensus Cowork ir giluminiai auditai parodo, ką taisyti pirmiausia — kol klientas dar jūsų.
pokalbių įvertinama — kiekvienas skambutis, pokalbis ir laiškas
kanalai vienoje kokybės sistemoje: balsas, pokalbiai, el. paštas, žinutės — plius jūsų pačių šaltiniai
kritiniai pažeidimai iškeliami — ne po savaičių audite
pokalbių perskaito vienas giluminis auditas
Pradėkite nuo demo. Įsitikinkite su pilotu.
30 minučių gyvai, su iliustraciniais duomenimis: vertinimas, kelionės, atitikties vėliavėlės ir Cowork.
Su jūsų pačių pokalbiais — visos įžvalgos ir vertė: balai, pažeidimai, kelionės, temos ir rekomendacijos.
Pasirinkite laiką dabar
Momentinė rezervacija — jokių susirašinėjimų. Pasirinkite jums tinkamą laiką kalendoriuje.Rezervuoti dabar