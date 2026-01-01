Digisensus Digisensus
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El. laiškai680 Skambučiai960 Pokalbiai500
POKALBIŲ ŽVALGYBA
DI agentai14 Žmonės48
POKALBIŲ SRAUTAS 2 140POKALBIŲ
DI KONTEKSTAS 3,0MŽETONŲ
TRANSKRIBUOJAMA
SISTEMOS REŽIMAS GILUMINĖ ANALIZĖ

Pokalbių analitika kiekvienam skambučiui, pokalbiui ir laiškui

PROBLEMA

Kokybės kontrolė mato pokalbius. Klientai patiria keliones.

2%

Tiek skambučių peržiūri rankinė kokybės kontrolė

Likę 98 % — kur slepiasi pažeidimai, neišspręsti klausimai ir prarandami klientai — lieka neperskaityti.

Tiek kartų klientas užduoda tą patį klausimą prieš išeidamas

Kiekvienas atskiras pokalbis atrodo tvarkingas. Niekas nemato, kad problema grįžta — kitu kanalu, kitam agentui.

Paskutinė

Taip apie pažeidimus sužino atitikties komanda

Neteisingas pažadas, praleistas privalomas sakinys — pastebimi po savaičių, audito metu, o ne tą pačią dieną.

GALIMYBĖS

Viena platforma kiekvienam pokalbiui

Visos funkcijos →

Pokalbių vertinimas ir kokybė

Kiekvienas pokalbis įvertinamas pagal jūsų kriterijus ir svorius. Vertintojai patvirtina vienu paspaudimu.

Klientų kelionių analizė

Visi kontaktai vienoje laiko juostoje — su balų kreive, sulaužytais pažadais ir tiksliu kritimo tašku.

Atitiktis ir kritiniai pažeidimai

Kritinės taisyklės blokuoja patvirtinimą. Pažeidimai iškyla tą pačią dieną, susieti su tikslia sekunde.

Digisensus Cowork

Integruotas asistentas, kuris ne tik pataria — jis atlieka darbą: kuria taisykles, taiso vertinimus ir analizuoja bet kokius duomenis.

Giluminiai auditai

Užsakykite analizę bet kuriam laikotarpiui: žvalgomąją, pardavimų, agentų vertinimo. Tūkstančiai pokalbių vienu kartu.

Duomenų išgavimo užduotys

Apibrėžkite, ką ištraukti iš kiekvieno pokalbio — užsakymų numerius, prieštaravimus, pažadėtas datas.
KAIP TAI VEIKIA

Nuo įrašo iki įžvalgos — be rankinio darbo

01

Prijunkite kanalus

Telefonija, pokalbių platforma, el. paštas, žinutės — ir jūsų pačių šaltiniai. Įrašai ir tekstai plaukia automatiškai — jokio failų kėlimo ranka.

02

DI įvertina kiekvieną pokalbį

Pagal jūsų vertinimo taisykles: kriterijai, svoriai, kritiniai pažeidimai. Kartu — santraukos, temos, sentimentas ir jūsų apibrėžti išgaunami duomenys.

03

Veikite pagal keliones

Prietaisų skydas, kelionių vaizdas, Digisensus Cowork ir giluminiai auditai parodo, ką taisyti pirmiausia — kol klientas dar jūsų.

100%

pokalbių įvertinama — kiekvienas skambutis, pokalbis ir laiškas

Visi

kanalai vienoje kokybės sistemoje: balsas, pokalbiai, el. paštas, žinutės — plius jūsų pačių šaltiniai

Iškart

kritiniai pažeidimai iškeliami — ne po savaičių audite

Tūkstančiai

pokalbių perskaito vienas giluminis auditas

DEMO

Pradėkite nuo demo. Įsitikinkite su pilotu.

Demonstracija Nemokama

30 minučių gyvai, su iliustraciniais duomenimis: vertinimas, kelionės, atitikties vėliavėlės ir Cowork.

Pilotas 1 savaitė · mokamas

Su jūsų pačių pokalbiais — visos įžvalgos ir vertė: balai, pažeidimai, kelionės, temos ir rekomendacijos.

Pasirinkite laiką dabar

Momentinė rezervacija — jokių susirašinėjimų. Pasirinkite jums tinkamą laiką kalendoriuje.

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