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Diegimas

Vienas produktas. Trys būdai jį naudoti.

Nuo pigiausio bendro debesies iki diegimo jūsų infrastruktūroje, kur duomenys niekada nepalieka jūsų tinklo — pasirinkite pagal savo rizikos profilį.

BENDRA DEDIKUOTA VIETINĖ

Pasirinkite diegimo modelį

Bendra SaaS

Mažiausia kaina — veikia iš karto.

  • Tik ES regionas — BDAR atitiktis pagal nutylėjimą
  • Daugianuomis ES klasteris su logine izoliacija tarp paskyrų
  • Atnaujinimai ir nauji funkcionalumai — iš karto
Digisensus pusėjeIš karto
Jūsų pusėjeKelios valandos

Dedikuota izoliuota SaaS

Visiškai izoliuota — ES arba JAV.

  • Vieno nuomininko aplinka: atskiri skaičiavimai, saugykla ir šifravimo raktai
  • VPN prieiga tik jūsų įmonei
  • Pasirenkamas ES arba JAV regionas ir atnaujinimų langai
Digisensus pusėjeKelios dienos
Jūsų pusėjeIki savaitės

Vietinis diegimas (on-prem)

Maksimalus saugumas — duomenys niekur neiškeliauja.

  • Veikia jūsų duomenų centre arba privačiame debesyje — duomenys niekada nepalieka jūsų infrastruktūros
  • Raktus ir prieigą valdote jūs
  • Sukurta didelėms įmonėms
Digisensus pusėjeIš karto
Jūsų pusėjeIki 4 savaičių

Jūsų pusės pasiruošimo laikas priklauso nuo pokalbių operacijų sudėtingumo — verslo linijų, komandų skaičiaus, kanalų ir vertinimo taisyklių apimties.

Integracija

Jei jūsų sistema turi webhook — prijungsime per kelias minutes

Pokalbius prijungti prie platformos itin paprasta — bet kuri pokalbių sistema su webhook galimybe integruojama be programavimo.

REST API

Siųskite pokalbius ir gaukite rezultatus programiškai — pilnas API visoms platformos funkcijoms.

Rezultatų webhooks

Balai, santraukos ir pažeidimai atkeliauja į jūsų sistemas vos tik pokalbis išanalizuojamas.

Be kodo — UI konfigūracija

Pokalbių priėmimą sukonfigūruokite naršyklėje — prijunkite bet kurią pokalbių sistemą su webhook galimybe be programuotojų.

Saugumas

Ta pati apsauga, kad ir kaip naudotumėte

Duomenų vieta pagal pasirinkimą

Įrašai, transkripcijos ir analizės rezultatai lieka jūsų pasirinktame regione — ES, JAV arba bet kur kitur su vietiniu diegimu. Jo jie nepalieka.

Šifruojama visur

TLS perdavimo metu, AES-256 saugykloje. Garso failai ir transkripcijos šifruojami.

Saugus prisijungimas ir prieigos valdymas

Naudotojų rolės su skirtingomis prieigos teisėmis — žmonės mato tik savo rolės sąskaitas ir funkcijas. Dviejų veiksnių autentifikacija ir apsauga nuo slapukų vagystės.

BDAR nuo pagrindų

Teisė būti pamirštam, duomenų minimizavimas ir konfigūruojami saugojimo terminai. Ištrynus klientą, ištrinami ir jo pokalbiai — visur.

Pilnas veiksmų žurnalas

Kiekviena peržiūra, balo keitimas, eksportas ir prisijungimas registruojamas: kas, ką ir kada — kiekvienas įvykis kriptografiškai pasirašytas autentiškumui. Atitikties komanda gali atsekti bet kurį sprendimą.

Jūsų duomenys nieko nemoko

Pokalbiai analizuojami, bet iš jų nesimokoma. Klientų duomenys nenaudojami modelių mokymui — nei mūsų, nei kitų.

Klausimai apie duomenų apsaugą?

Į demonstraciją pakvieskite ir savo saugumo komandą.

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