Vienas produktas. Trys būdai jį naudoti.
Nuo pigiausio bendro debesies iki diegimo jūsų infrastruktūroje, kur duomenys niekada nepalieka jūsų tinklo — pasirinkite pagal savo rizikos profilį.
Pasirinkite diegimo modelį
Bendra SaaS
Mažiausia kaina — veikia iš karto.
- Tik ES regionas — BDAR atitiktis pagal nutylėjimą
- Daugianuomis ES klasteris su logine izoliacija tarp paskyrų
- Atnaujinimai ir nauji funkcionalumai — iš karto
Dedikuota izoliuota SaaS
Visiškai izoliuota — ES arba JAV.
- Vieno nuomininko aplinka: atskiri skaičiavimai, saugykla ir šifravimo raktai
- VPN prieiga tik jūsų įmonei
- Pasirenkamas ES arba JAV regionas ir atnaujinimų langai
Vietinis diegimas (on-prem)
Maksimalus saugumas — duomenys niekur neiškeliauja.
- Veikia jūsų duomenų centre arba privačiame debesyje — duomenys niekada nepalieka jūsų infrastruktūros
- Raktus ir prieigą valdote jūs
- Sukurta didelėms įmonėms
Jūsų pusės pasiruošimo laikas priklauso nuo pokalbių operacijų sudėtingumo — verslo linijų, komandų skaičiaus, kanalų ir vertinimo taisyklių apimties.
Jei jūsų sistema turi webhook — prijungsime per kelias minutes
Pokalbius prijungti prie platformos itin paprasta — bet kuri pokalbių sistema su webhook galimybe integruojama be programavimo.
Siųskite pokalbius ir gaukite rezultatus programiškai — pilnas API visoms platformos funkcijoms.
Balai, santraukos ir pažeidimai atkeliauja į jūsų sistemas vos tik pokalbis išanalizuojamas.
Pokalbių priėmimą sukonfigūruokite naršyklėje — prijunkite bet kurią pokalbių sistemą su webhook galimybe be programuotojų.
Ta pati apsauga, kad ir kaip naudotumėte
Duomenų vieta pagal pasirinkimą
Įrašai, transkripcijos ir analizės rezultatai lieka jūsų pasirinktame regione — ES, JAV arba bet kur kitur su vietiniu diegimu. Jo jie nepalieka.
Šifruojama visur
TLS perdavimo metu, AES-256 saugykloje. Garso failai ir transkripcijos šifruojami.
Saugus prisijungimas ir prieigos valdymas
Naudotojų rolės su skirtingomis prieigos teisėmis — žmonės mato tik savo rolės sąskaitas ir funkcijas. Dviejų veiksnių autentifikacija ir apsauga nuo slapukų vagystės.
BDAR nuo pagrindų
Teisė būti pamirštam, duomenų minimizavimas ir konfigūruojami saugojimo terminai. Ištrynus klientą, ištrinami ir jo pokalbiai — visur.
Pilnas veiksmų žurnalas
Kiekviena peržiūra, balo keitimas, eksportas ir prisijungimas registruojamas: kas, ką ir kada — kiekvienas įvykis kriptografiškai pasirašytas autentiškumui. Atitikties komanda gali atsekti bet kurį sprendimą.
Jūsų duomenys nieko nemoko
Pokalbiai analizuojami, bet iš jų nesimokoma. Klientų duomenys nenaudojami modelių mokymui — nei mūsų, nei kitų.
Klausimai apie duomenų apsaugą?
Į demonstraciją pakvieskite ir savo saugumo komandą.