Digisensus Digisensus
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Pokalbių analitika

Jūsų agentai išlaiko kiekvieną patikrą. Klientai vis tiek išeina.

Digisensus įvertina kiekvieną skambutį, pokalbį ir el. laišką — ir visą kliento kelionę tarp jų. Pamatykite slystančią sąskaitą, kol ji dar jūsų.

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100 % pokalbių — ne 2 % imtis. Balso skambučiai, pokalbiai, el. paštas ir žinutės.

KLIENTO KELIONĖ · JONAS PETRAUSKAS 6 kontaktai · 79 d.
90 70 50 54 — prašo nutraukti
6 iš 6 pokalbių įvertinti teigiamai Kelionė žlunga

Digisensus pastebėjo: tas pats sąskaitų klausimas grįžo tris kartus trimis kanalais — ir niekada nebuvo išspręstas.

VERTINIMAS IR KOKYBĖ

Jūsų vertinimo taisyklės. Kiekvienam pokalbiui.

Kriterijai, svoriai, „Pass / Partial / Fail“ apibrėžimai — jūsų. DI vertina pagal juos ir kiekvieną balą pagrindžia citata iš pokalbio. Vertintojai nebeklauso nuo nulio: jie patvirtina arba pataiso.

  • Skirtingi taisyklių rinkiniai skirtingoms sąskaitoms ir komandoms
  • Kiekvienas kriterijus su pagrindimu, rekomendacija ir citata
  • Rankinis patvirtinimas vienu paspaudimu — atsekamas ir atšaukiamas
Pasisveikinimas ir tapatybės patikra Išlaikyta

„Labas rytas, su jumis kalba Greta. Ar galėčiau sužinoti jūsų sutarties numerį?“

Sprendimo patvirtinimas Neišlaikyta

Agentas nepatikrino, ar kliento klausimas tikrai išspręstas prieš baigiant pokalbį.

REKOMENDACIJA

Prieš atsisveikinant užduokite patvirtinimo klausimą: „Ar tai išsprendė jūsų klausimą?“ — ir įvardinkite kitą žingsnį, jei ne.

BENDRAS BALAS 71

Ir kiekvienam pokalbiui — be jokios konfigūracijos:

Pokalbio santrauka

Kas skambino, ko norėjo, kas pažadėta ir kuo baigėsi — trys sakiniai vietoj 40 minučių įrašo.

Sentimento analizė

Kliento nuotaika pokalbio pradžioje ir pabaigoje — ir ar agentas ją pagerino, ar pablogino.

Sprendimo būsena

Išspręsta ar ne — kiekvienas pokalbis pažymimas, o neišspręsti klausimai nedingsta uždarius bilietą.

KLIENTŲ KELIONĖS

Bilietai užsidaro. Kelionės žlunga.

Visi vieno kliento kontaktai — skambučiai, laiškai, pokalbiai ir sisteminiai įvykiai — vienoje laiko juostoje su balų kreive, sentimentu ir duotais pažadais. Sulaužytas pažadas matomas anksčiau, nei klientas paprašo nutraukti sutartį.

  • Pažadai: įvykdyti, laukiantys, sulaužyti — su atsakingu agentu
  • DI pasiūlymai: ką daryti ir ko nedaryti su šia sąskaita
  • Pažymėkite kelionę peržiūrai ir priskirkite atsakingą
Registracijos skambutisKov 04
Išspręsta · Greta K.96
Sąskaitos klausimasBal 19
Uždaryta · neišspręsta88
Tas pats klausimas vėlGeg 02
Perduota · pažadas duotas84
Prašo nutraukti sutartįGeg 21
Pažadas sulaužytas54
DI KELIONĖS SANTRAUKA

Rizika: didelė. Sąskaitų klausimas neišspręstas 78 dienas trimis kanalais. Rekomenduojama: vadovo skambutis per 48 val.

ATITIKTIS

Kritiniai pažeidimai — tą pačią dieną, ne audito metu

Pažymėkite taisyklę kaip kritinę — praleistas privalomas atskleidimas, neteisingas pažadas, duomenų apsaugos pažeidimas. Vienas pažeidimas blokuoja pokalbio patvirtinimą ir iškyla prietaisų skyde su tikslia sekunde įraše.

Kritiniai pažeidimai šiandien 3
Nepateiktas privalomas kainos atskleidimas Skambutis · 04:31
Pažadėtas grąžinimas be patvirtinimo teisės Pokalbis · 11:42
Asmens duomenys atskleisti nepatikrinus tapatybės Skambutis · 00:58

Kiekvienas pažeidimas blokuoja patvirtinimą, kol vadovas jo neperžiūri.

GILUMINIAI AUDITAI

Vienas pokalbis — atsitiktinumas. Tūkstančiai — vaizdas.

Skaitydamas tūkstančius pokalbių ir klientų kelionių vienu metu, auditas atskleidžia tai, ko nematyti nagrinėjant pokalbius po vieną: sisteminės problemos, bręstančios tendencijos, visi skaudžiausi klientų taškai — ir kur jie kartojasi. Sužinote, ką taisyti pirmiausia, kur prarandate pinigus ir kas ateina — su citatomis, kuriomis galima pasitikėti valdybos posėdyje.

AUDITASTIPASPOKALBIAIBŪSENA
#62Žvalgomasis1,846Vykdomas · 64 %
#61Pardavimų312Baigtas
#60Agentų vertinimo958Baigtas

Paruošti greito starto variantai jūsų rankose:

Žvalgomasis

Siūlo vertinimo taisykles, atkuria agentų scenarijų ir atsakomybes, suklasifikuoja, dėl ko klientai kreipiasi.

Klientų aptarnavimo

RATER vertinimo kortelė, JTBD grupavimas, rezultatai pagal agentą, prioritetizuotos rekomendacijos.

Pardavimų

Veiksnių apžvalga, agentų elgsenos, siūlomas skambučio scenarijus iš to, kas iš tiesų suveikė.

Agento vertinimo

Vieno agento vertinimas: pažanga, kompetencijos, tobulėjimo planas ir pasirinktinai tikslų sekimas.

Giluminis

Analizuoja gerokai daugiau pokalbių, nei telpa viename audite: grupuoja pagal temas, apibendrina kiekvieną grupę ir sujungia į vieną gilią ataskaitą.

DUOMENŲ IŠGAVIMAS

Apibrėžkite, ko ieškoti. Gaukite struktūruotus duomenis.

Užsakymo numeris, pažadėta data, konkurento paminėjimas, atšaukimo priežastis — aprašykite paprasta kalba, ir kiekvienas pokalbis grąžins reikšmę arba sąžiningą „null“.

Pažadėta data

Bet kokia data, kurią agentas įsipareigojo klientui

2026-07-30
Konkurento paminėjimas

Kito tiekėjo pavadinimas, jei paminėtas

null
Atšaukimo priežastis

Kodėl klientas nori nutraukti

„kaina po nuolaidos“
GARSO KOKYBĖ

Blogas garsas — ne agento kaltė. Bet tai jūsų problema.

Kiekvienas skambutis įvertinamas ir techniškai: agento bei kliento garso kokybė, „mirusio oro“ trukmė ir kalbėjimo santykis. Triukšminga ausinė, prasta linija ar tylos pauzės matomos anksčiau, nei jos tampa žemu klientų vertinimu.

  • Garso kokybės įvertis atskirai agentui ir klientui
  • „Miręs oras“ ir kalbėjimo santykis kiekviename skambutyje
  • Pažeidimų žymos garso takelyje — paspaudę peršokate tiesiai į vietą
Garso kokybė Priimtina
AgentasPuiki KlientasPriimtina

Pažeidimo žyma · užveskite detalėms, paspauskite peršokti

3.9%
MIRĘS ORAS

16.4s

Agentas 78%22% Klientas
KALBĖJIMO SANTYKIS
COWORK

Asistentas, kuris ne tik atsako. Jis atlieka darbą.

Cowork valdo visas sistemos funkcijas: kuria vertinimo taisykles ir aptarnavimo standartus, peržiūri vertinimus ir taiso klaidas, analizuoja visus turimus duomenis — ir atsako į bet kokį klausimą pakeliui.

  • Kuria ir keičia vertinimo taisykles bei standartus
  • Peržiūri vertinimus ir daro pataisymus
  • Analizuoja visus pasiekiamus duomenis ir rodo šaltinius
Sukurk naują vertinimo taisyklių rinkinį banko paskolų linijai.
ATLIKTA · 4 ŽINGSNIAI 12.8s
Perskaityta 1 246 paskolų linijos pokalbiųconversations.search
Parengti 9 kriterijai, svoriai — 100 %rules.create
„Klaidinga palūkanų norma“ pažymėta kritinerules.critical
Nustatyta numatytuoju paskolų sąskaitomsaccounts.update
DIGISENSUS

Atlikta — „Banko paskolos — QA v1“ jau veikia: 9 kriterijai, svoriai 100 %, kritinis pažeidimas įjungtas. Ar pervertinti praėjusio mėnesio pokalbius pagal naują rinkinį?

ŠALTINIS · 1 246 pokalbiai · Paskolų linija

KANALAI

Vienas kokybės standartas visiems kanalams

Balso skambučiai
Pokalbiai gyvai
El. paštas
Žinutės

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