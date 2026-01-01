Digisensus Digisensus
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Kainos

Tas pats produktas. Kaina — pagal diegimą.

Visos trys parinktys gauna naujausias funkcijas, tuos pačius aukščiausius saugumo standartus ir visus Digisensus AI transkripcijos modelius. Skiriasi tik tai, kur veikia jūsų duomenys.

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SUSITIKIMAS analizuojame poreikius VEDIMAS dedikuotas palaikymas SĖKMĖ liekame iki rezultato

Bendra SaaS

Mažiausia kaina — veikia iš karto. Tik ES regionas.

Geriausia iki 5 000 pokalbių / mėn.

Smulkiam ir vidutiniam verslui

  • Digisensus LLM modeliai — su paketiniu (batch) įkainiu
  • Naudokite savo raktą didžiųjų DI laboratorijų modeliams
  • Mokate tik už bendros infrastruktūros dalį

Dedikuota izoliuota SaaS

Visiškai izoliuota — ES arba JAV, VPN prieiga.

Geriausia nuo 5 000 pokalbių / mėn.

Vidutinėms ir didelėms įmonėms

  • Digisensus LLM modeliai jūsų izoliuotoje aplinkoje
  • Naudokite savo raktą didžiųjų DI laboratorijų modeliams
  • Individualios įmonės funkcijos per paketus

Vietinis diegimas (on-prem)

Maksimalus saugumas — duomenys niekur neiškeliauja.

Geriausia nuo 50 000 pokalbių / mėn.

Didelėms įmonėms ir reguliuojamoms organizacijoms

  • Vietiniai modeliai jūsų infrastruktūroje
  • Naudokite savo raktą didžiųjų DI laboratorijų modeliams
  • Individualios įmonės funkcijos per paketus
Palyginimas Bendra Dedikuota Vietinė
Naujausios funkcijos
Digisensus AI transkripcijos modeliai
Aukščiausi saugumo standartai
Savo raktas didžiųjų DI laboratorijų modeliams
Digisensus LLM modeliai
Paketinis (batch) įkainis
Vietiniai modeliai
Vieno nuomininko izoliacija
VPN prieiga tik jūsų įmonei
Duomenys nepalieka jūsų tinklo
Individualios funkcijos per paketus
Duomenų vieta ES ES arba JAV Bet kur
Visuose planuose

Niekada nemokate už mažesnę versiją

Naujausios funkcijos

Visi diegimo būdai gauna tą patį produktą — be „senos versijos“ vietiniam diegimui.

Digisensus AI transkripcijos modeliai

Visi mūsų transkripcijos modeliai — visuose planuose, visomis palaikomomis kalbomis.

Tie patys aukščiausi saugumo standartai

Šifravimas, prieigos valdymas, veiksmų žurnalas ir BDAR įrankiai — vienodi visur. Saugumas nėra priedas. Diegimas ir saugumas →

Palaikymas

Visi planai gauna pilną palaikymą — nuo diegimo iki vertinimo taisyklių derinimo.

Dedikuota ir vietinė versijos papildomai palaiko individualias įmonės funkcijas per paketus — nuo integracijų iki specifinių ataskaitų.

Kaip dirbame

Ne savitarna. Partnerystė.

1

Pradedame nuo susitikimo

Pirmiausia išanalizuojame jūsų įmonės poreikius ir pasiūlome geriausią sprendimą — diegimo būdą, modelius ir apimtį.

2

Dedikuotas palaikymas diegiant

Kiekvienas diegimas gauna dedikuotą palaikymą ir vedimą — nuo pirmos dienos iki veikiančių vertinimo taisyklių.

3

Liekame iki rezultato

Digisensus lydi diegimą, kol jūsų įmonė pasiekia savo pokalbių analitikos tikslus — ne iki pasirašymo, o iki rezultato.

Susitikimas — taip viskas prasideda

Per 30 minučių demonstraciją paskaičiuosime pasiūlymą jūsų apimčiai.

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