Tas pats produktas. Kaina — pagal diegimą.
Visos trys parinktys gauna naujausias funkcijas, tuos pačius aukščiausius saugumo standartus ir visus Digisensus AI transkripcijos modelius. Skiriasi tik tai, kur veikia jūsų duomenys.Rezervuoti susitikimą dabar
Bendra SaaS
Mažiausia kaina — veikia iš karto. Tik ES regionas.
Geriausia iki 5 000 pokalbių / mėn.
Smulkiam ir vidutiniam verslui
- Digisensus LLM modeliai — su paketiniu (batch) įkainiu
- Naudokite savo raktą didžiųjų DI laboratorijų modeliams
- Mokate tik už bendros infrastruktūros dalį
Dedikuota izoliuota SaaS
Visiškai izoliuota — ES arba JAV, VPN prieiga.
Geriausia nuo 5 000 pokalbių / mėn.
Vidutinėms ir didelėms įmonėms
- Digisensus LLM modeliai jūsų izoliuotoje aplinkoje
- Naudokite savo raktą didžiųjų DI laboratorijų modeliams
- Individualios įmonės funkcijos per paketus
Vietinis diegimas (on-prem)
Maksimalus saugumas — duomenys niekur neiškeliauja.
Geriausia nuo 50 000 pokalbių / mėn.
Didelėms įmonėms ir reguliuojamoms organizacijoms
- Vietiniai modeliai jūsų infrastruktūroje
- Naudokite savo raktą didžiųjų DI laboratorijų modeliams
- Individualios įmonės funkcijos per paketus
Niekada nemokate už mažesnę versiją
Naujausios funkcijos
Visi diegimo būdai gauna tą patį produktą — be „senos versijos“ vietiniam diegimui.
Digisensus AI transkripcijos modeliai
Visi mūsų transkripcijos modeliai — visuose planuose, visomis palaikomomis kalbomis.
Tie patys aukščiausi saugumo standartai
Šifravimas, prieigos valdymas, veiksmų žurnalas ir BDAR įrankiai — vienodi visur. Saugumas nėra priedas. Diegimas ir saugumas →
Palaikymas
Visi planai gauna pilną palaikymą — nuo diegimo iki vertinimo taisyklių derinimo.
Dedikuota ir vietinė versijos papildomai palaiko individualias įmonės funkcijas per paketus — nuo integracijų iki specifinių ataskaitų.
Ne savitarna. Partnerystė.
Pradedame nuo susitikimo
Pirmiausia išanalizuojame jūsų įmonės poreikius ir pasiūlome geriausią sprendimą — diegimo būdą, modelius ir apimtį.
Dedikuotas palaikymas diegiant
Kiekvienas diegimas gauna dedikuotą palaikymą ir vedimą — nuo pirmos dienos iki veikiančių vertinimo taisyklių.
Liekame iki rezultato
Digisensus lydi diegimą, kol jūsų įmonė pasiekia savo pokalbių analitikos tikslus — ne iki pasirašymo, o iki rezultato.
Susitikimas — taip viskas prasideda
Per 30 minučių demonstraciją paskaičiuosime pasiūlymą jūsų apimčiai.