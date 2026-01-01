DI prigimties įmonė, ne milžinas
Digisensus kuriamas taip, kaip programinė įranga bus kuriama nuo šiol: maža žmonių komanda vadovauja DI agentų spiečiui, kuris kuria, testuoja, prižiūri ir palaiko platformą. Todėl per dienas pristatome tai, ką senieji tiekėjai planuoja ketvirčiais — už dalį kainos.
Įmonės įrašo milijonus pokalbių per metus — ir perklauso vos 1–3 %. Visa kita — atitikties rizika, mokymo galimybė, ankstyvas sisteminės problemos signalas — praeina neišgirsta.
Digisensus sukurtas šiai spragai užpildyti: platforma, kuri perskaito kiekvieną pokalbį, įvertina jį pagal jūsų standartą, pažymi kritinius pažeidimus tą pačią akimirką ir paverčia milijonus dialogų sprendimais, kuriais vadovybė gali remtis.
Kuriame tiksliai toms sąlygoms, kuriomis dirba reguliuojamos įmonės: duomenų rezidavimas, BDAR, daugiakalbės rinkos — ir pilnai vietinė (on-premises) diegimo galimybė, kad niekas neturėtų palikti jūsų infrastruktūros.
Kaip dirbame
DI valdomos operacijos
Kūrimą, DevOps ir palaikymą atlieka DI agentai, prižiūrimi žmonių — jokių užklausų eilių ar leidimų grafikų: funkcijos ir pataisymai pristatomi nuolat.
Bankinio lygio patikimumas
Bendros ir dedikuotos aplinkos veikia Kubernetes klasteriuose — savaime atsistatančios, horizontaliai plečiamos, su stabilumo garantijomis, kokių įmonė tikisi iš pirmo lygio platformos.
Švari architektūra, paketai kiekvienam klientui
Kiekvieno kliento reikalavimai gyvena atskirame konfigūracijos pakete, diegiamame per modernų CI/CD — jūsų taisyklės ir integracijos be platformos šakojimo.
Įrodome savo skambučiais, ne skaidrėmis
Prieš didelį įsipareigojimą siūlome kondensuotą pilotą: jūsų komanda išbando sistemą su jūsų pačių pokalbiais ir per kelias savaites gauna išsamias įžvalgas — vertinimus, pažeidimus, kelionių vaizdą. Jei rezultatai neatlaiko jūsų komandos patikros, nusipelnėme atsakymo „ne“.
Serijinis verslininkas su keliais sėkmingais pardavimais — ir daugiau nei du dešimtmečiai skaitmeninės bankininkystės vadovaujant Swedbank ir SEB bei telekomunikacijų patirtis Telia ir „MoreMins“.
Įrodysime su jūsų pokalbiais
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