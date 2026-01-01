Digisensus Digisensus
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Apie mus

DI prigimties įmonė, ne milžinas

Digisensus kuriamas taip, kaip programinė įranga bus kuriama nuo šiol: maža žmonių komanda vadovauja DI agentų spiečiui, kuris kuria, testuoja, prižiūri ir palaiko platformą. Todėl per dienas pristatome tai, ką senieji tiekėjai planuoja ketvirčiais — už dalį kainos.

2025Įkurta Vilniuje 1 sav.Kondensuotas pilotas su įžvalgomis 4 sav.Iki veikimo jūsų aplinkoje
ŽMOGUS PROGRAMAVIMAS DEVOPS APTARNAVIMAS COWORK

Įmonės įrašo milijonus pokalbių per metus — ir perklauso vos 1–3 %. Visa kita — atitikties rizika, mokymo galimybė, ankstyvas sisteminės problemos signalas — praeina neišgirsta.

Digisensus sukurtas šiai spragai užpildyti: platforma, kuri perskaito kiekvieną pokalbį, įvertina jį pagal jūsų standartą, pažymi kritinius pažeidimus tą pačią akimirką ir paverčia milijonus dialogų sprendimais, kuriais vadovybė gali remtis.

Kuriame tiksliai toms sąlygoms, kuriomis dirba reguliuojamos įmonės: duomenų rezidavimas, BDAR, daugiakalbės rinkos — ir pilnai vietinė (on-premises) diegimo galimybė, kad niekas neturėtų palikti jūsų infrastruktūros.

Kaip dirbame

DI valdomos operacijos

Kūrimą, DevOps ir palaikymą atlieka DI agentai, prižiūrimi žmonių — jokių užklausų eilių ar leidimų grafikų: funkcijos ir pataisymai pristatomi nuolat.

Bankinio lygio patikimumas

Bendros ir dedikuotos aplinkos veikia Kubernetes klasteriuose — savaime atsistatančios, horizontaliai plečiamos, su stabilumo garantijomis, kokių įmonė tikisi iš pirmo lygio platformos.

Švari architektūra, paketai kiekvienam klientui

Kiekvieno kliento reikalavimai gyvena atskirame konfigūracijos pakete, diegiamame per modernų CI/CD — jūsų taisyklės ir integracijos be platformos šakojimo.

VADOVYBĖ

Įrodome savo skambučiais, ne skaidrėmis

Prieš didelį įsipareigojimą siūlome kondensuotą pilotą: jūsų komanda išbando sistemą su jūsų pačių pokalbiais ir per kelias savaites gauna išsamias įžvalgas — vertinimus, pažeidimus, kelionių vaizdą. Jei rezultatai neatlaiko jūsų komandos patikros, nusipelnėme atsakymo „ne“.

Saulius Jarašiūnas
Saulius Jarašiūnas Įkūrėjas ir vadovas, MB Digisensus saulius@digisensus.com LinkedIn

Serijinis verslininkas su keliais sėkmingais pardavimais — ir daugiau nei du dešimtmečiai skaitmeninės bankininkystės vadovaujant Swedbank ir SEB bei telekomunikacijų patirtis Telia ir „MoreMins“.

Swedbank SEB Telia MoreMins
MB Digisensus · įm. kodas 307117500Registruota Vilniuje, Lietuvoje · įkurta 2025
Vietinis (on-premises) diegimas BDAR ir duomenų rezidavimas Daugiakalbė transkripcija

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