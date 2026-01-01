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Panaudojimas

Ta pati platforma. Penki žmonės, kurie nustoja spėlioti.

Kiekviena rolė mato tuos pačius pokalbius — bet gauna atsakymus į savo klausimus.

POKALBIAI Kokybės vadovas Aptarnavimo vadovas Pardavimų vadovas Atitikties pareigūnas Produkto vadovas

CX ir kontaktų centro vadovai

„CSAT geras, bet klientai išeina. Nematau, kur patirtis iš tikrųjų lūžta."

Kelionių vaizdas parodo, kur sąskaitos slysta — kritimą, sulaužytą pažadą, pasikartojantį klausimą
Sprendimo rodikliai pagal kanalą: matote, kad el. paštas tempia visą rodiklį žemyn
Temų analizė įvardija, ką klientai nuolat kelia — kol tai nepasiekė atsiliepimų svetainės
Žiūrėti klientų keliones →

Operacijų ir kokybės vadovai

„Komanda peržiūri 40 skambučių per savaitę. Atsakome į 9 000. Pasirašau žinodamas, kad esame akli."

100 % aprėptis pagal jūsų vertinimo taisykles — vertintojai patvirtina, o ne klauso nuo nulio
Kiekvienas balas pagrįstas citata — kalibravimo ginčai baigiasi įrodymais
Balai pagal valandą ir agentą parodo, kur tiksliai reikia mokymo
Žiūrėti vertinimą →

Atitikties pareigūnai

„Apie neteisingą pažadą sužinau kartu su reguliuotoju. Imtis — ne apsauga."

Kritinės taisyklės skaito kiekvieną pokalbį kasdien — pažeidimai susieti su tikslia sekunde
Vienas pažeidimas blokuoja patvirtinimą — niekas nepraslysta tyliai
Atsekamumas auditui: kas, kada peržiūrėjo ir kokie buvo įrodymai
Žiūrėti atitiktį →

Pardavimų vadovai

„Sandoriai miršta pokalbiuose, kurių negirdžiu. CRM užrašai — tik tai, ką pardavėjai nusprendė užrašyti."

Pardavimų auditai perskaito visus pokalbius ir įvardija prieštaravimus, kurie iš tikrųjų žudo sandorius
Išgavimas surenka konkurentų paminėjimus, pažadėtas datas ir kainos prieštaravimus į struktūruotus duomenis
Klauskite asistento: „Ką pažadėjome potencialiems klientams praėjusį ketvirtį ir neįvykdėme?"
Žiūrėti auditus →

Vadovybė

„Kiekvienas skyrius rodo žalią skydelį. Klientai vis tiek išeina. Kažkas matuoja ne tą."

Vienas rodiklis, kuris kažką reiškia: kelionių būklė, ne bilietų procentai
Asistentas atsako į valdybos lygio klausimus iš pačių pokalbių, su šaltiniais
Atitikties rizika visose sąskaitose matoma tą pačią dieną
Žiūrėti Digisensus Cowork →

Kuri rolė jūsų?

Demonstraciją pritaikysime jūsų klausimams.

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