Panaudojimas
Ta pati platforma. Penki žmonės, kurie nustoja spėlioti.
Kiekviena rolė mato tuos pačius pokalbius — bet gauna atsakymus į savo klausimus.
CX ir kontaktų centro vadovai
„CSAT geras, bet klientai išeina. Nematau, kur patirtis iš tikrųjų lūžta."
Kelionių vaizdas parodo, kur sąskaitos slysta — kritimą, sulaužytą pažadą, pasikartojantį klausimą
Sprendimo rodikliai pagal kanalą: matote, kad el. paštas tempia visą rodiklį žemyn
Temų analizė įvardija, ką klientai nuolat kelia — kol tai nepasiekė atsiliepimų svetainėsŽiūrėti klientų keliones →
Operacijų ir kokybės vadovai
„Komanda peržiūri 40 skambučių per savaitę. Atsakome į 9 000. Pasirašau žinodamas, kad esame akli."
100 % aprėptis pagal jūsų vertinimo taisykles — vertintojai patvirtina, o ne klauso nuo nulio
Kiekvienas balas pagrįstas citata — kalibravimo ginčai baigiasi įrodymais
Balai pagal valandą ir agentą parodo, kur tiksliai reikia mokymoŽiūrėti vertinimą →
Atitikties pareigūnai
„Apie neteisingą pažadą sužinau kartu su reguliuotoju. Imtis — ne apsauga."
Kritinės taisyklės skaito kiekvieną pokalbį kasdien — pažeidimai susieti su tikslia sekunde
Vienas pažeidimas blokuoja patvirtinimą — niekas nepraslysta tyliai
Atsekamumas auditui: kas, kada peržiūrėjo ir kokie buvo įrodymaiŽiūrėti atitiktį →
Pardavimų vadovai
„Sandoriai miršta pokalbiuose, kurių negirdžiu. CRM užrašai — tik tai, ką pardavėjai nusprendė užrašyti."
Pardavimų auditai perskaito visus pokalbius ir įvardija prieštaravimus, kurie iš tikrųjų žudo sandorius
Išgavimas surenka konkurentų paminėjimus, pažadėtas datas ir kainos prieštaravimus į struktūruotus duomenis
Klauskite asistento: „Ką pažadėjome potencialiems klientams praėjusį ketvirtį ir neįvykdėme?"Žiūrėti auditus →
Vadovybė
„Kiekvienas skyrius rodo žalią skydelį. Klientai vis tiek išeina. Kažkas matuoja ne tą."
Vienas rodiklis, kuris kažką reiškia: kelionių būklė, ne bilietų procentai
Asistentas atsako į valdybos lygio klausimus iš pačių pokalbių, su šaltiniais
Atitikties rizika visose sąskaitose matoma tą pačią dienąŽiūrėti Digisensus Cowork →
Kuri rolė jūsų?
Demonstraciją pritaikysime jūsų klausimams.