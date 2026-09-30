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Nemokama Mac programa · Atviras kodas

Nemokama skambučių ir pokalbių įrašymo programa Mac kompiuteriui

Digisensus Recorder yra nemokama atvirojo kodo skambučių įrašymo programa ir DI susitikimų užrašai Mac kompiuteriui. Ji įrašo Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime, WhatsApp ir telefono pokalbius be jokio boto susitikime. Transkripcijose matyti, kas ką pasakė, o DI užrašuose surašyti sprendimai ir tolesni žingsniai.

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Nemokama · macOS 15 Sequoia ar naujesnė · Apple silicon · Patvirtinta Apple

Digisensus Recorder, skambučių įrašymo programa Mac kompiuteriui: dienos skambučiai ir DI užrašai Google Meet skambučiui
Ką ji daro

Skambučių įrašymo programa Mac kompiuteriui, kuri įrašo kiekvieną pokalbį, be boto ir be vargo

Įrašo bet kokį skambutį

Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime, WhatsApp, Viber, Telegram, Slack ir bet kuri kita programa, taip pat iPhone skambučiai, į kuriuos atsiliepiate Mac kompiuteryje per Continuity.

Jokio boto pokalbyje

Garsas įrašomas jūsų Mac kompiuteryje, todėl prie skambučio neprisijungia joks užrašų botas ir niekas nemato papildomo dalyvio. Veikia su bet kuriuo skambučiu, ne tik su suplanuotais susitikimais.

Pradeda ir baigia kartu su skambučiu

Automatinis įrašymas prasideda, kai prasideda skambutis, ir baigiasi, kai jį baigiate. Pranešimas su mygtuku Stop visada parodo, kad įrašoma. Tarp skambučių niekas neįrašoma.

Privatu, jūsų Mac kompiuteryje

Tik garsas, niekada ne ekranas. Įrašai lieka aplanke jūsų Mac kompiuteryje, ir niekas neįkeliama, kol patys nenusprendžiate transkribuoti.

Transkripcijos ir DI užrašai, kai jų reikia

Transkripcijose matyti, kas ką pasakė, o santraukose surašyti sprendimai ir tolesni žingsniai. Naudokite Digisensus paskyrą su kasdieniu nemokamu kreditu, savo DI paslaugą arba apsieikite be DI.

Visi skambučiai tvarkingai

Naršykite pagal dienas kalendoriuje, filtruokite pagal programą ar žymą, ieškokite visose transkripcijose ir rašykite savo užrašus prie kiekvieno skambučio.

Veikia su DI agentais

Įdiegtas komandinės eilutės įrankis ir MCP serveris leidžia Claude Code, Codex ir kitiems agentams ieškoti, eksportuoti ir apibendrinti įrašus. Išjungta, kol patys neįjungiate.

Ekrano vaizdai

Kaip ji atrodo Mac kompiuteryje

Skambučio transkripcija Mac kompiuteryje: kas ką pasakė, jūs ir pašnekovas atskirai, su laiko žymomis
Transkripcijos, kuriose matyti, kas ką pasakė
Visi įrašyti Zoom, Meet, Teams ir telefono skambučiai, filtruojami pagal programą ir žymą, su paieška transkripcijose
Visi skambučiai vienoje vietoje, su paieška
Įrašykite bet kokį skambutį Mac kompiuteryje: iPhone, FaceTime, WhatsApp, Zoom, Google Meet, Teams ir Slack
Veikia su programomis, kuriomis skambinate
Skambučių įrašymas meniu juostoje su automatiniu įrašymu ir paskutiniais skambučiais
Vienu paspaudimu meniu juostoje
Kaip tai veikia

Nustatykite vieną kartą, per minutę

1

Įdiekite ir suteikite du leidimus

Mikrofoną jūsų pusei, sistemos garsą pašnekovo pusei. Penkių sekundžių testas parodo, kad abu veikia.

2

Skambučiai įrašomi patys

Įjungus automatinį įrašymą, kiekvienas skambutis įrašomas nuo pradžios iki pabaigos. Arba paspauskite Record meniu juostoje.

3

Skaitykite transkripciją ir užrašus

Matykite, kas ką pasakė, kokie sprendimai priimti ir kokie tolesni žingsniai. Bet kurį skambutį vėliau rasite paieškoje.

Atviras kodas

Nemokama ir atvirojo kodo

Digisensus Recorder licencijuota pagal GNU bendrąją viešąją licenciją (GPL), 3 versiją. Galite perskaityti kiekvieną kodo eilutę, patys ją sukompiliuoti ir naudoti savo transkripcijos serverį. Atvirojo kodo alternatyva Granola, Otter.ai ir Fireflies.

Išeities kodas GitHub Digisensus/digisensus-recorder Daugiau iš Digisensus Mūsų šnekos modeliai ir duomenų rinkiniai
FAQ

Klausimai apie skambučių įrašymą Mac kompiuteryje

Kaip įrašyti skambučius Mac kompiuteryje?

Įdiekite Digisensus Recorder ir leiskite naudoti mikrofoną bei sistemos garsą. Įjungus automatinį įrašymą, kiekvienas skambutis įrašomas nuo pradžios ir sustabdomas, kai jį baigiate. Įrašyti galite ir bet kada, meniu juostoje paspaudę Record.

Ar ji įrašo FaceTime, WhatsApp ir telefono skambučius Mac kompiuteryje?

Taip. Ji įrašo FaceTime, WhatsApp, Viber, Telegram, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Slack ir bet kurios kitos programos skambučius, kurių garsas groja jūsų Mac ar MacBook. iPhone skambučiai įrašomi, kai į juos atsiliepiate Mac kompiuteryje per Continuity.

Ar tai susitikimų įrašymas be boto?

Taip. Prie jūsų Zoom, Meet ar Teams skambučio neprisijungia joks užrašų botas. Programa įrašo garsą jūsų Mac kompiuteryje, todėl niekas nemato papildomo dalyvio, ir ji veikia net su skambučiais, kurie nėra suplanuoti susitikimai.

Ar yra atvirojo kodo alternatyva Granola, Otter.ai ar Fireflies?

Digisensus Recorder yra nemokama atvirojo kodo programa, licencijuota pagal GPL. Kaip ir jos, ji pateikia transkripcijas ir DI susitikimų užrašus. Be to, ji įrašo bet kokį skambutį, ne tik susitikimus, laiko įrašus jūsų Mac kompiuteryje ir leidžia naudoti savo transkripcijos serverį.

Kur saugomi mano įrašai?

Jūsų Mac kompiuteryje, Ogg Opus garso failais aplanke ~/Music/Digisensus Recorder. Niekas neįkeliama, kol nepaprašote transkripcijos. Transkribuojama Digisensus paslaugoje arba jūsų pasirinktame su OpenAI suderinamame serveryje, kuris gali veikti ir jūsų pačių Mac kompiuteryje.

Ar ji nemokama?

Taip. Įrašymas nemokamas ir nereikalauja paskyros. Transkripcijoms ir santraukoms per Digisensus paskyrą kasdien suteikiamas nemokamas kreditas, arba vietoj jos galite naudoti savo DI paslaugą.

Kokiuose Mac kompiuteriuose ji veikia?

macOS 15 Sequoia ar naujesnėje sistemoje, Mac kompiuteryje su Apple silicon (M1 ar naujesniu). Programa patvirtinta (notarizuota) Apple ir atsinaujina pati.

Kuo Digisensus Recorder skiriasi nuo Granola, Otter.ai, Fireflies.ai ir Fathom?

Visi penki rašo DI susitikimų užrašus ir veikia su DI agentais. Tik Digisensus Recorder yra atvirojo kodo, laiko įrašus jūsų kompiuteryje ir leidžia naudoti savo DI serverį. Be to, ji pati pradeda įrašyti FaceTime, WhatsApp ir telefono skambučius, be jokio boto. Granola, Otter.ai, Fireflies.ai ir Fathom siūlo Windows ir mobiliąsias programas, kurių Digisensus Recorder neturi. Palyginta 2026 m. rugsėjo 30 d.; žr. lentelę žemiau.

Ar teisėta įrašinėti skambučius?

Skambučių įrašymo taisyklės skirtingose šalyse skiriasi. Pranešti kitiems, kad skambutis įrašomas, ir gauti jų sutikimą, kai to reikalaujama, yra jūsų atsakomybė.

Palyginimas

Digisensus Recorder palyginimas su Granola, Otter.ai, Fireflies.ai ir Fathom

Visi penki rašo DI susitikimų užrašus ir veikia su DI agentais. Tik Digisensus Recorder yra atvirojo kodo, laiko įrašus jūsų kompiuteryje ir leidžia naudoti savo DI serverį. Be to, ji pati pradeda įrašyti FaceTime, WhatsApp ir telefono skambučius, be jokio boto. Granola, Otter.ai, Fireflies.ai ir Fathom siūlo Windows ir mobiliąsias programas, kurių Digisensus Recorder neturi.

Palyginta

Digisensus Recorder palyginta su Granola, Otter.ai, Fireflies.ai ir Fathom pagal funkcijas. Palyginta , remiantis kiekvieno gamintojo svetaine.
Funkcija Digisensus Recorder Granola Otter.ai Fireflies.ai Fathom
Nemokamas planas Taip. Neribotas įrašymas; DI su kasdieniu nemokamu kreditu arba jūsų paslauga Taip. Užrašai saugomi 30 dienų Taip. 300 minučių per mėnesį, 30 per pokalbį Taip. Ribotos transkripcijos ir DI kreditai Taip. Neribotas įrašymas; 5 išplėstinės DI santraukos per mėnesį
Pigiausias mokamas planas Nemokama 14 $ vienam naudotojui per mėnesį 8,33 $ per mėn. mokant metams, 16,99 $ mokant kas mėnesį 10 $ per mėn. mokant metams, 18 $ mokant kas mėnesį 16 $ per mėn. mokant metams, 20 $ mokant kas mėnesį
Atvirasis kodas Taip. GPL-3.0 Ne Ne Ne Ne
Įrašo be susitikimų boto Taip. Visada įrašo jūsų Mac kompiuteryje Taip. Visada įrašo jūsų įrenginyje Taip. Kompiuterio programoje; jos botas jungiasi prie kalendoriaus susitikimų Taip. Kompiuterio programoje arba siunčiant jos botą Iš dalies. Įrašymas be boto yra beta versijos, tik Mac
Įrašo FaceTime, WhatsApp ir telefono skambučius Taip. Bet kuri programa ir iPhone skambučiai, atsiliepti Mac kompiuteryje Taip. Bet kurios programos garsas; išeinantys skambučiai iPhone Iš dalies. Aptinka WhatsApp ir skambinimo programas; telefono skambučiai tik importuojant failą Taip. WhatsApp, FaceTime, Discord ir telefono skambučiai kompiuterio programoje Ne. Tik Zoom, Google Meet, Teams ir Slack huddles
Pradeda įrašyti pati Taip. Kai prasideda skambutis, ir sustoja, kai jis baigiasi Iš dalies. Aptinka susitikimus; pradedate paspaudę Taip. Botas jungiasi prie kalendoriaus susitikimų; kompiuterio programa gali įrašyti automatiškai Iš dalies. Botas jungiasi prie kalendoriaus susitikimų; kompiuterio programoje reikia paspausti Taip. Suplanuoti susitikimai
Įrašai lieka jūsų kompiuteryje Taip. Niekas neįkeliama, kol netranskribuojate Ne. Užrašai JAV debesyje; garsas nesaugomas Ne. Įrašai JAV debesyje Ne. JAV debesis Ne. Įrašai JAV debesyje
Savas DI modelis ar serveris Taip. Bet kuris su OpenAI suderinamas serveris, net jūsų Mac kompiuteryje Ne Ne Ne Ne
DI santraukos ir veiksmų punktai Taip Taip Taip Taip Taip
Veikia su DI agentais (MCP) Taip. Įdiegtas MCP serveris ir komandinė eilutė jūsų Mac kompiuteryje Taip. MCP serveris Taip. MCP serveris Taip. MCP serveris Taip. MCP serveris ir API
Programos macOS 15 ar naujesnė, Apple silicon macOS, Windows, iOS, Android macOS, Windows, iOS, Android, žiniatinklis macOS, Windows, iOS, Android, žiniatinklis macOS, Windows, žiniatinklis
Šaltiniai

Produktų pavadinimai yra jų savininkų prekių ženklai. Planai ir funkcijos keičiasi; jei kas nors pasenę, parašykite saulius@digisensus.com.

Įrašykite kitą savo skambutį

Nemokama · macOS 15 Sequoia ar naujesnė · Apple silicon · Patvirtinta Apple

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