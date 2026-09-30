Nemokama skambučių ir pokalbių įrašymo programa Mac kompiuteriui
Digisensus Recorder yra nemokama atvirojo kodo skambučių įrašymo programa ir DI susitikimų užrašai Mac kompiuteriui. Ji įrašo Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime, WhatsApp ir telefono pokalbius be jokio boto susitikime. Transkripcijose matyti, kas ką pasakė, o DI užrašuose surašyti sprendimai ir tolesni žingsniai.
Nemokama · macOS 15 Sequoia ar naujesnė · Apple silicon · Patvirtinta Apple
Skambučių įrašymo programa Mac kompiuteriui, kuri įrašo kiekvieną pokalbį, be boto ir be vargo
Įrašo bet kokį skambutį
Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, FaceTime, WhatsApp, Viber, Telegram, Slack ir bet kuri kita programa, taip pat iPhone skambučiai, į kuriuos atsiliepiate Mac kompiuteryje per Continuity.
Jokio boto pokalbyje
Garsas įrašomas jūsų Mac kompiuteryje, todėl prie skambučio neprisijungia joks užrašų botas ir niekas nemato papildomo dalyvio. Veikia su bet kuriuo skambučiu, ne tik su suplanuotais susitikimais.
Pradeda ir baigia kartu su skambučiu
Automatinis įrašymas prasideda, kai prasideda skambutis, ir baigiasi, kai jį baigiate. Pranešimas su mygtuku Stop visada parodo, kad įrašoma. Tarp skambučių niekas neįrašoma.
Privatu, jūsų Mac kompiuteryje
Tik garsas, niekada ne ekranas. Įrašai lieka aplanke jūsų Mac kompiuteryje, ir niekas neįkeliama, kol patys nenusprendžiate transkribuoti.
Transkripcijos ir DI užrašai, kai jų reikia
Transkripcijose matyti, kas ką pasakė, o santraukose surašyti sprendimai ir tolesni žingsniai. Naudokite Digisensus paskyrą su kasdieniu nemokamu kreditu, savo DI paslaugą arba apsieikite be DI.
Visi skambučiai tvarkingai
Naršykite pagal dienas kalendoriuje, filtruokite pagal programą ar žymą, ieškokite visose transkripcijose ir rašykite savo užrašus prie kiekvieno skambučio.
Veikia su DI agentais
Įdiegtas komandinės eilutės įrankis ir MCP serveris leidžia Claude Code, Codex ir kitiems agentams ieškoti, eksportuoti ir apibendrinti įrašus. Išjungta, kol patys neįjungiate.
Kaip ji atrodo Mac kompiuteryje
Nustatykite vieną kartą, per minutę
Įdiekite ir suteikite du leidimus
Mikrofoną jūsų pusei, sistemos garsą pašnekovo pusei. Penkių sekundžių testas parodo, kad abu veikia.
Skambučiai įrašomi patys
Įjungus automatinį įrašymą, kiekvienas skambutis įrašomas nuo pradžios iki pabaigos. Arba paspauskite Record meniu juostoje.
Skaitykite transkripciją ir užrašus
Matykite, kas ką pasakė, kokie sprendimai priimti ir kokie tolesni žingsniai. Bet kurį skambutį vėliau rasite paieškoje.
Nemokama ir atvirojo kodo
Digisensus Recorder licencijuota pagal GNU bendrąją viešąją licenciją (GPL), 3 versiją. Galite perskaityti kiekvieną kodo eilutę, patys ją sukompiliuoti ir naudoti savo transkripcijos serverį. Atvirojo kodo alternatyva Granola, Otter.ai ir Fireflies.
Klausimai apie skambučių įrašymą Mac kompiuteryje
Kaip įrašyti skambučius Mac kompiuteryje?
Įdiekite Digisensus Recorder ir leiskite naudoti mikrofoną bei sistemos garsą. Įjungus automatinį įrašymą, kiekvienas skambutis įrašomas nuo pradžios ir sustabdomas, kai jį baigiate. Įrašyti galite ir bet kada, meniu juostoje paspaudę Record.
Ar ji įrašo FaceTime, WhatsApp ir telefono skambučius Mac kompiuteryje?
Taip. Ji įrašo FaceTime, WhatsApp, Viber, Telegram, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Slack ir bet kurios kitos programos skambučius, kurių garsas groja jūsų Mac ar MacBook. iPhone skambučiai įrašomi, kai į juos atsiliepiate Mac kompiuteryje per Continuity.
Ar tai susitikimų įrašymas be boto?
Taip. Prie jūsų Zoom, Meet ar Teams skambučio neprisijungia joks užrašų botas. Programa įrašo garsą jūsų Mac kompiuteryje, todėl niekas nemato papildomo dalyvio, ir ji veikia net su skambučiais, kurie nėra suplanuoti susitikimai.
Ar yra atvirojo kodo alternatyva Granola, Otter.ai ar Fireflies?
Digisensus Recorder yra nemokama atvirojo kodo programa, licencijuota pagal GPL. Kaip ir jos, ji pateikia transkripcijas ir DI susitikimų užrašus. Be to, ji įrašo bet kokį skambutį, ne tik susitikimus, laiko įrašus jūsų Mac kompiuteryje ir leidžia naudoti savo transkripcijos serverį.
Kur saugomi mano įrašai?
Jūsų Mac kompiuteryje, Ogg Opus garso failais aplanke ~/Music/Digisensus Recorder. Niekas neįkeliama, kol nepaprašote transkripcijos. Transkribuojama Digisensus paslaugoje arba jūsų pasirinktame su OpenAI suderinamame serveryje, kuris gali veikti ir jūsų pačių Mac kompiuteryje.
Ar ji nemokama?
Taip. Įrašymas nemokamas ir nereikalauja paskyros. Transkripcijoms ir santraukoms per Digisensus paskyrą kasdien suteikiamas nemokamas kreditas, arba vietoj jos galite naudoti savo DI paslaugą.
Kokiuose Mac kompiuteriuose ji veikia?
macOS 15 Sequoia ar naujesnėje sistemoje, Mac kompiuteryje su Apple silicon (M1 ar naujesniu). Programa patvirtinta (notarizuota) Apple ir atsinaujina pati.
Kuo Digisensus Recorder skiriasi nuo Granola, Otter.ai, Fireflies.ai ir Fathom?
Visi penki rašo DI susitikimų užrašus ir veikia su DI agentais. Tik Digisensus Recorder yra atvirojo kodo, laiko įrašus jūsų kompiuteryje ir leidžia naudoti savo DI serverį. Be to, ji pati pradeda įrašyti FaceTime, WhatsApp ir telefono skambučius, be jokio boto. Granola, Otter.ai, Fireflies.ai ir Fathom siūlo Windows ir mobiliąsias programas, kurių Digisensus Recorder neturi. Palyginta 2026 m. rugsėjo 30 d.; žr. lentelę žemiau.
Ar teisėta įrašinėti skambučius?
Skambučių įrašymo taisyklės skirtingose šalyse skiriasi. Pranešti kitiems, kad skambutis įrašomas, ir gauti jų sutikimą, kai to reikalaujama, yra jūsų atsakomybė.
Digisensus Recorder palyginimas su Granola, Otter.ai, Fireflies.ai ir Fathom
Visi penki rašo DI susitikimų užrašus ir veikia su DI agentais. Tik Digisensus Recorder yra atvirojo kodo, laiko įrašus jūsų kompiuteryje ir leidžia naudoti savo DI serverį. Be to, ji pati pradeda įrašyti FaceTime, WhatsApp ir telefono skambučius, be jokio boto. Granola, Otter.ai, Fireflies.ai ir Fathom siūlo Windows ir mobiliąsias programas, kurių Digisensus Recorder neturi.
Palyginta
|Funkcija
|Digisensus Recorder
|Granola
|Otter.ai
|Fireflies.ai
|Fathom
|Nemokamas planas
|Taip. Neribotas įrašymas; DI su kasdieniu nemokamu kreditu arba jūsų paslauga
|Taip. Užrašai saugomi 30 dienų
|Taip. 300 minučių per mėnesį, 30 per pokalbį
|Taip. Ribotos transkripcijos ir DI kreditai
|Taip. Neribotas įrašymas; 5 išplėstinės DI santraukos per mėnesį
|Pigiausias mokamas planas
|Nemokama
|14 $ vienam naudotojui per mėnesį
|8,33 $ per mėn. mokant metams, 16,99 $ mokant kas mėnesį
|10 $ per mėn. mokant metams, 18 $ mokant kas mėnesį
|16 $ per mėn. mokant metams, 20 $ mokant kas mėnesį
|Atvirasis kodas
|Taip. GPL-3.0
|Ne
|Ne
|Ne
|Ne
|Įrašo be susitikimų boto
|Taip. Visada įrašo jūsų Mac kompiuteryje
|Taip. Visada įrašo jūsų įrenginyje
|Taip. Kompiuterio programoje; jos botas jungiasi prie kalendoriaus susitikimų
|Taip. Kompiuterio programoje arba siunčiant jos botą
|Iš dalies. Įrašymas be boto yra beta versijos, tik Mac
|Įrašo FaceTime, WhatsApp ir telefono skambučius
|Taip. Bet kuri programa ir iPhone skambučiai, atsiliepti Mac kompiuteryje
|Taip. Bet kurios programos garsas; išeinantys skambučiai iPhone
|Iš dalies. Aptinka WhatsApp ir skambinimo programas; telefono skambučiai tik importuojant failą
|Taip. WhatsApp, FaceTime, Discord ir telefono skambučiai kompiuterio programoje
|Ne. Tik Zoom, Google Meet, Teams ir Slack huddles
|Pradeda įrašyti pati
|Taip. Kai prasideda skambutis, ir sustoja, kai jis baigiasi
|Iš dalies. Aptinka susitikimus; pradedate paspaudę
|Taip. Botas jungiasi prie kalendoriaus susitikimų; kompiuterio programa gali įrašyti automatiškai
|Iš dalies. Botas jungiasi prie kalendoriaus susitikimų; kompiuterio programoje reikia paspausti
|Taip. Suplanuoti susitikimai
|Įrašai lieka jūsų kompiuteryje
|Taip. Niekas neįkeliama, kol netranskribuojate
|Ne. Užrašai JAV debesyje; garsas nesaugomas
|Ne. Įrašai JAV debesyje
|Ne. JAV debesis
|Ne. Įrašai JAV debesyje
|Savas DI modelis ar serveris
|Taip. Bet kuris su OpenAI suderinamas serveris, net jūsų Mac kompiuteryje
|Ne
|Ne
|Ne
|Ne
|DI santraukos ir veiksmų punktai
|Taip
|Taip
|Taip
|Taip
|Taip
|Veikia su DI agentais (MCP)
|Taip. Įdiegtas MCP serveris ir komandinė eilutė jūsų Mac kompiuteryje
|Taip. MCP serveris
|Taip. MCP serveris
|Taip. MCP serveris
|Taip. MCP serveris ir API
|Programos
|macOS 15 ar naujesnė, Apple silicon
|macOS, Windows, iOS, Android
|macOS, Windows, iOS, Android, žiniatinklis
|macOS, Windows, iOS, Android, žiniatinklis
|macOS, Windows, žiniatinklis
Šaltiniai
- Digisensus Recorder: github.com/Digisensus/digisensus-recorder
- Granola: www.granola.ai/pricing
- Granola: www.granola.ai/security
- Granola: docs.granola.ai/help-center/taking-notes/transcription
- Granola: docs.granola.ai/help-center/taking-notes/notifications
- Granola: docs.granola.ai/help-center/sharing/integrations/mcp
- Otter.ai: otter.ai/pricing
- Otter.ai: help.otter.ai/hc/en-us/articles/35973988280215-Otter-Desktop-App-Mac-Windows
- Otter.ai: help.otter.ai/hc/en-us/articles/37814850589975-Record-and-transcribe-a-phone-call
- Otter.ai: help.otter.ai/hc/en-us/articles/360048258953-Data-security-and-privacy-policies
- Otter.ai: help.otter.ai/hc/en-us/articles/35287607569687-Otter-MCP-Server
- Fireflies.ai: fireflies.ai/pricing
- Fireflies.ai: guide.fireflies.ai/articles/6666374717-how-to-record-meetings-without-a-bot-on-the-fireflies-desktop-app
- Fireflies.ai: guide.fireflies.ai/articles/1208704416-getting-started-with-the-fireflies-desktop-app
- Fireflies.ai: guide.fireflies.ai/articles/9596505232-learn-about-data-storage-and-transfer
- Fireflies.ai: docs.fireflies.ai/getting-started/mcp-configuration
- Fathom: www.fathom.ai/pricing
- Fathom: www.fathom.ai/whats-new
- Fathom: help.fathom.video/en/articles/449088
- Fathom: help.fathom.video/en/articles/296512
- Fathom: www.fathom.ai/integrations/claude
Produktų pavadinimai yra jų savininkų prekių ženklai. Planai ir funkcijos keičiasi; jei kas nors pasenę, parašykite saulius@digisensus.com.
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