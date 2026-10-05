Tyrimas ltd26
Lietuvių šnekos atpažinimas: tarminių įrašų mokymo ir transkripcijų rašybos poveikis
Ar tarminiai įrašai pagerina lietuvių šnekos atpažinimą ir ar jų transkripcijos turėtų būti tarminės, ar bendrinės rašybos? Kontroliuojamas mokymo tyrimas su LIEPA-3 tekstynu: 18 mokymo paleidimų, iš anksto užregistruotas protokolas ir nepriklausomas klientų aptarnavimo testas.
- Tarmių WER krenta nuo 41,62 % iki 31,30 % su 82 val. tarminės šnekos; tiek pat kitos šnekos pasiekia tik 40,04 %
- Pirmos 25 valandos duoda apie du trečdalius pagerėjimo
- Klientų aptarnavimo WER krenta nuo 44,89 % iki 39,06 % su bendrinės rašybos tarminėmis transkripcijomis
Paskelbta: Kodas (MIT), trys duomenų rinkiniai ir šeši mokyti modeliai (CC BY 4.0) bei visa ataskaita PDF formatu.