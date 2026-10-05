Digisensus Digisensus
Užsisakyti demo
Tyrimai

Dalijamės savo tyrimais ASR, LLM ir kitų DI technologijų srityje

Digisensus tyrimai – tai mūsų skelbiamos studijos apie šnekos atpažinimą, didelius kalbos modelius ir kitas technologijas, kuriomis remiasi mūsų produktai.

Tyrimai

Paskelbti tyrimai

Tyrimas ltd26

Lietuvių šnekos atpažinimas: tarminių įrašų mokymo ir transkripcijų rašybos poveikis

Ar tarminiai įrašai pagerina lietuvių šnekos atpažinimą ir ar jų transkripcijos turėtų būti tarminės, ar bendrinės rašybos? Kontroliuojamas mokymo tyrimas su LIEPA-3 tekstynu: 18 mokymo paleidimų, iš anksto užregistruotas protokolas ir nepriklausomas klientų aptarnavimo testas.

  • Tarmių WER krenta nuo 41,62 % iki 31,30 % su 82 val. tarminės šnekos; tiek pat kitos šnekos pasiekia tik 40,04 %
  • Pirmos 25 valandos duoda apie du trečdalius pagerėjimo
  • Klientų aptarnavimo WER krenta nuo 44,89 % iki 39,06 % su bendrinės rašybos tarminėmis transkripcijomis

Paskelbta: Kodas (MIT), trys duomenų rinkiniai ir šeši mokyti modeliai (CC BY 4.0) bei visa ataskaita PDF formatu.

Remkitės tuo

Kiekvieno tyrimo duomenų rinkiniai, modeliai ir kodas su licencijomis pateikiami Atviro kodo puslapyje.

Atviras kodas GitHub Hugging Face